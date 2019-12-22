Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Новороссийск, Геленджик и Крымск на сутки остались без воды

Магистральный водопровод, архивное фото

Смотреть комментарии

Более 160 тысяч жителей Новороссийска, Геленджика и Крымска остались без водоснабжения в связи с аварией на магистральном водопроводе. Прорыв трубы произошёл в районе хутора Плавни.

Сообщается, что на восстановительные работы может потребоваться больше суток, и что для устранения аварии привлечена техника из соседней Анапы.

В Новороссийске и Крымске без водоснабжения оказались почти все жилые дома и социальные объекты. Воду к домам жителей подвозят автоцистернами. Власти Крымска объявили, что в понедельник в городе не будут работать детские сады, а работа школ будет организована по сокращенной программе.

В Геленджике без водоснабжения оказались почти шесть с половиной тысяч жилых домов и 48 социально значимых объектов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG