Новороссийск, Геленджик и Крымск на сутки остались без воды

Более 160 тысяч жителей Новороссийска, Геленджика и Крымска остались без водоснабжения в связи с аварией на магистральном водопроводе. Прорыв трубы произошёл в районе хутора Плавни.

Сообщается, что на восстановительные работы может потребоваться больше суток, и что для устранения аварии привлечена техника из соседней Анапы.

В Новороссийске и Крымске без водоснабжения оказались почти все жилые дома и социальные объекты. Воду к домам жителей подвозят автоцистернами. Власти Крымска объявили, что в понедельник в городе не будут работать детские сады, а работа школ будет организована по сокращенной программе.

В Геленджике без водоснабжения оказались почти шесть с половиной тысяч жилых домов и 48 социально значимых объектов.