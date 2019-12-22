В Афганистане, по всей вероятности, президентом останется Ашраф Гани

Президент Афганистана Ашраф Гани, по всей вероятности, получит мандат главы государства по результатам второго тура президентских выборов. При подсчёте голосов, как официально объявила Независимая избирательная комиссия, он набрал более пятидесяти с половиной процентов голосов.



Оглашение результатов президентских выборов неоднократно переносилось в связи с техническими трудностями при подсчётах. США и ООН приветствовали объявление предварительных результатов голосования на выборах президента Афганистана.



Соперник Ашрафа Гани, глава исполнительной власти в Афганистане Абдулла Абдулла, получил 39,5 процента, таковы предварительные данные, которые, как заявили в избиркоме, могут измениться.



Представитель Гани приветствовал объявленные результаты. Пресс-секретарь Абдуллы выразил несогласие с результатами предварительного подсчёта бюллетеней.



Ранее тысячи сторонников Абдуллы проводили в Кабуле акции протеста, заявляя, что бюллетени были сфальсифицированы в ходе сомнительного подсчёта в пользу Гани.



В случае подтверждения предварительных результатов и сохранения за Ашрафом Гани поста главы государства, это даст ему право настаивать на своей ведущей роли в переговорах с представителями талибов. До настоящего времени Гани и его правительство не участвовали в прямых переговорах с талибами, которые велись представителями США.