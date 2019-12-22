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В Афганистане, по всей вероятности, президентом останется Ашраф Гани

Объявление предварительных результатов голосования

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Президент Афганистана Ашраф Гани, по всей вероятности, получит мандат главы государства по результатам второго тура президентских выборов. При подсчёте голосов, как официально объявила Независимая избирательная комиссия, он набрал более пятидесяти с половиной процентов голосов.

Оглашение результатов президентских выборов неоднократно переносилось в связи с техническими трудностями при подсчётах. США и ООН приветствовали объявление предварительных результатов голосования на выборах президента Афганистана.

Соперник Ашрафа Гани, глава исполнительной власти в Афганистане Абдулла Абдулла, получил 39,5 процента, таковы предварительные данные, которые, как заявили в избиркоме, могут измениться.

Представитель Гани приветствовал объявленные результаты. Пресс-секретарь Абдуллы выразил несогласие с результатами предварительного подсчёта бюллетеней.

Ранее тысячи сторонников Абдуллы проводили в Кабуле акции протеста, заявляя, что бюллетени были сфальсифицированы в ходе сомнительного подсчёта в пользу Гани.

В случае подтверждения предварительных результатов и сохранения за Ашрафом Гани поста главы государства, это даст ему право настаивать на своей ведущей роли в переговорах с представителями талибов. До настоящего времени Гани и его правительство не участвовали в прямых переговорах с талибами, которые велись представителями США.

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