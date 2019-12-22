Порошенко считает, что Россия продаёт газ украинской "пятой колонне"

Пётр Порошенко, бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" высказался за санкции против украинских компаний, которые достигли соглашения с "Газпромом" о поставках газа с 1 января. Порошенко представил свою позицию в интервью украинскому телеканалу.

По его словам, пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из России на украинский рынок. Бывший президент Украины назвал подписанные контракты не "коммерческими", а "политическими". Интервью опубликовано в ​Facebook.

Россия, по оценке Порошенко, продает газ "пятой колонне", чтобы доходы использовались для финансирования промосковских партий и подрыва украинской государственности.

Порошенко также осудил отказ Украины от исков к "Газпрому". Он подчеркнул, что речь идёт о миллиардах долларов, которые должны поступить украинской компании "Нафтогаз".

21 декабря в СМИ появились сообщения о том, что Украина и Россия должны до 29 декабря заключить пятилетний транзитный договор о прокачке 65 миллимрдов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров ежегодно в период с 2021 по 2024 годы. Одновременно, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина отказывается от новых исков к "Газпрому".

Как сообщает ТАСС, с ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.​