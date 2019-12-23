Калмыкия оказалась самым закредитованным регионом России

Калмыкия, Тува и Курганская область стали самыми закредитованными регионами России. Самый низкий показатель у Ингушетии и аннексированных Россией Крыма и Севастополя. Об этом свидетельствуют результаты исследования "РИА Новости", которое проводилось на основе данных Центробанка и Росстата. По оценкам экспертов, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя России за год увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 227 тысяч рублей.

Наибольший прирост кредитной задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Московской области, где задолженность за год выросла на 66 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что потребительское кредитование населения на фоне снижения процентных ставок в последние три года демонстрирует стремительный рост. Это происходит при умеренных темпах роста зарплаты, что приводит к увеличению долговой нагрузки россиян, говорится в исследовании.

В 2019 году половина российских заёмщиков направляли на платежи по кредитам более 50 процентов своего ежемесячного дохода. Ранее министр экономики России Максим Орешкин отмечал, что рост потребительского кредитования становится социальной проблемой и может привести к массовым неплатежам в 2021 году. По данным Центрального банка, почти 40 миллионов жителей России имеют хотя бы один кредит – это 54 процента работающего населения страны. Общий долг населения по кредитам к октябрю превысил 17 триллионов рублей.