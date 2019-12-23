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Минобороны перезаключит проблемный контракт на поставку Ил-76

Российский военно-транспортный самолет Ил-76

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Минобороны планирует перезаключить долгосрочный контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, который был заключен в 2012 году и не был выполнен. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, сумма контракта останется прежней — около 140 миллиардов рублей, а число выпущенных самолетов сократится.

Замглавы Минобороны Алексей Криворучко ранее подтвердил, что будет заключен новый контракт, не приведя деталей. Прежний контракт был рассчитан на производство 39 самолетов. Сейчас предполагается, что к 2027 году Минобороны получит 25-28 самолетов, включая уже выпущенные.

До конца 2020 года ульяновский авиастроительный завод "Авиастар-СП" будет выпускать самолеты по старой цене, затем — по новой. Контракт 2012 года был сорван из-за тяжелого финансового состояния предприятия а также неверной оценки стоимости самолетов. В договоре была прописана цена 3,5 миллиарда рублей за судно, а реальная стоимость достигала 4,9 миллиарда рублей.
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