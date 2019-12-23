Три страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступили против закона, который обязывает предустанавливать российские программы на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры, продающиеся на российском рынке. Об этом пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с протоколом совещания департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии.

Представители Казахстана, Белоруссии и Киргизии считают, что новый российский закон может мешать работе внутреннего рынка союза. В пресс-службе евразийской экономической комиссии подтвердили, что она анализирует претензии участников объединения к новому закону.

Закон о предустановке программного обеспечения был принят Госдумой в ноябре, подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре и вступит в силу следующим летом. Документ обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское программное обеспечение на устройства, полный перечень которых определит правительство.

Как отмечало издание The Bell, законопроект, который поддержала Администрация президента, неформально называют "законом против Apple". Неназванный чиновник заявил, что ограничения нацелены именно на эту корпорацию и её продукцию.