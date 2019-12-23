"Медуза" рассказала о работе ветеранов Донбасса на московское ФСБ

"Медуза" ознакомилась с материалами уголовного дела, в котором сотрудников ФСБ обвиняют в создании преступного сообщества, состоящего из участников боевых действий в Донбассе. По версии следствия, эта банда была создана, чтобы нападать на другую группировку, которая занималась контрабандой "серых" айфонов и других гаджетов в посылках из США и Германии. Главные фигуранты двух уголовных дел в результате оказались на свободе, а в СИЗО остались только их помощники.

В декабре 2016 года сотрудники специального подразделения ФСБ провели рейд против группировки контрабандистов. Она занималась нелегальным ввозом в Россию смартфонов и другой дорогой электроники в почтовых посылках.

Силовую поддержку при этом рейде оказывали вооруженные люди из организации "Единые народные общинные товарищества" (ЕНОТ), прошедшие вооруженный конфликт на востоке Украины. Часть техники стоимостью в 27 миллионов рублей изъяли; еще часть была похищена сотрудниками ФСБ и их помощниками. В ходе расследования сотрудникам ФСБ удалось выйти на сведения о возможном отмывании в этой схеме денег с похищенных хакерами банковских карт.

В октябре 2017 года в разработку сотрудников ФСБ с участием "енотов" попал неназванный человек, который "занимается противоправной деятельностью, связанной с финансами и получением мошенническим способом больших сумм денег". После этого против самих оперативников началась внутренняя проверка. Они прекратили все контакты с ЕНОТ. Оставшиеся без покровителей члены ЕНОТ попали в разработку сотрудников Управления по защите конституционного строя ФСБ. В августе 2018 года после участия в конфликте из-за земельного спора директора медицинского центра МГУ Михаила Пальцева с соседом на Кубани были задержаны два участника организации. На основании показаний задержанных дело разрослось до 11 подозреваемых в создании банды и преступного сообщества.

Дело о контрабанде смартфонов и возможном отмывании хакерских денег закончилось небольшими штрафами и возвратом изъятого имущества. Арестованных в октябре 2019 года по подозрению в руководстве преступным сообществом сотрудников ФСБ также отпустили из изолятора. В СИЗО по тяжким обвинениям остались сторонники самопровозглашенных ДНР и ЛНР, помогавшие сотрудникам ФСБ, и боец спецназа ГРУ, сопровождавший "енотов" в Донбассе.