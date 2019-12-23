Пятеро обвиняемых по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги приговорены к смертной казни, ещё трое — к тюрьме. Об этом заявил в понедельник обвинитель на процессе, его слова приводит канал "Аль-Джазира".

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле, куда пришёл за документами о разводе. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда, в частности, наследного принца страны Мухаммеда бин Салмана.

Турецкие власти и американские спецслужбы обвиняли принца в причастности к убийству. В Эр-Рияде отрицают эти обвинения.