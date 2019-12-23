Пятеро обвиняемых по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги приговорены к смертной казни, ещё трое — к тюрьме. Об этом заявил в понедельник обвинитель на процессе, его слова приводит канал "Аль-Джазира".
Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле, куда пришёл за документами о разводе. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда, в частности, наследного принца страны Мухаммеда бин Салмана.
Турецкие власти и американские спецслужбы обвиняли принца в причастности к убийству. В Эр-Рияде отрицают эти обвинения.
- Среди осуждённых нет бывшего советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, отмечает "Аль-Джазира". Ордер на его арест по подозрению в причастности к убийству выписывала ранее прокуратура в Турции.
- После убийства тело Хашогги было расчленено и вывезено из консульства Саудовской Аравии. Останки до сих пор не найдены.
- В октябре правозащитная группа Human Rights Watch назвала проходивший за закрытыми дверьми судебный процесс по делу об убийстве Хашогги не соответствующим международным стандартам.
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