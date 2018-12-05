Турция запросила ордер на арест двух саудовцев по делу Хашогги

Прокуратура в Турции запросила ордер на арест двух подданных Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги на территории консульства королевства в Стамбуле. Подозреваемые – бывший заместитель службы общей разведки Саудовской Аравии Ахмед Асири и экс-советник наследного принца Сауд аль-Кахтани. Они не были уволены после того, как о гибели Хашогги стало известно.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Турецкие СМИ писали, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии и лично наследный принц бин Салман.

4 декабря на закрытом брифинге ЦРУ американским сенаторам были представлены данные, которые указывают на причастность наследного принца к убийству. Какие именно, не уточняется. Сенаторы уверены, что принц приказал убить и контролировал убийство журналиста. Они пообещали принять штрафные меры в отношении Саудовской Аравии.

Оценка сенаторов отличается от позиции президента США. Дональд Трамп ранее заявил, что данные о причастности наследного принца к убийству журналиста неоднозначны. Он неоднократно заявлял о важности связей с Эр-Риядом и о том, что убийство Хашогги не станет поводом для разрыва отношений.