Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января

В 2020 году президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному Собранию 15 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



В ответ на вопрос журналистов о том, почему для выступления перед парламентом выбран именно январь, Песков отметил, что президент имеет право выступить перед Федеральным собранием тогда, когда сочтёт нужным. Все выходят на работу 9-го января, отметил он и добавил, что работа над содержанием послания уже началась.

Во время ежегодного послания к Федеральному Собранию президент подводит итоги прошедшего года и дает установки на следующий.

С 2012 до 2016 год мероприятие традиционно проходило в конце года, в декабре. В 2018 году Путин выступил в марте, а в 2019 — в феврале. В первом месяце года президент выступит с посланием впервые.



В 2019 году послание Путина к Федеральному собранию хотели провести в марте и приурочить к пятилетию аннексии Крыма Россией. Однако позднее выступление решили перенести. Тогда источник газеты "Ведомости" не исключил, что это могло быть связано "с желанием остановить падение рейтингов" Путина. В январе 2019 года ВЦИОМ зафиксировал историческое снижение рейтинга доверия президенту Путину: тогда он опустился ниже 33 процентов.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля 2019 года стало самым непопулярным за последние годы. Число смотревших его зрителей было на уровне 2013 года. Об этом сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на предварительные данные Mediascope по Москве.