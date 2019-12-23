Путин открыл железнодорожное сообщение с аннексированным Крымом

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение в аннексированный Крым, проехав в кабине рельсового автобуса по мосту через Керченский пролив. Видео выложила у себя в твиттере ведущая государственного канала "Россия" Ольга Скабеева.

Из Санкт-Петербурга на аннексированный полуостров отправился пассажирский поезд. Он будет идти в Севастополь 43,5 часа, дойдя до полуострова по российской территории. Первый поезд из Москвы отправится 24 декабря, он будет идти 33 часа.

Грузовое движение планируется запустить летом. Мост через Керченский пролив не электрифицирован, как и большая часть дороги на территории аннексированного полуострова.

Крымский мост соединяет Крым с российским Краснодарским краем. Его строительство началось в 2015 году. Генеральным подрядчиком стала компания "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют близким другом Путина. Официальная стоимость госконтракта составляет почти 230 миллиардов рублей. В мае 2018 года Путин открывал автомобильную дорогу на мосту, заявив, что день открытия – "исторический".