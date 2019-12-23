Авиакомпании предупредили о риске срыва перелетов в праздники

Ассоциация воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила об угрозе нарушения авиасообщения в новогодние праздники. Соответствующее письмо ассоциация направила заместителю министра транспорта Александру Юрчику, документ опубликован на сайте АЭВТ.

В письме говорится, что министерство транспорта приостановило процедуру внесения самолетов в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации. Из-за этого авиакомпании не смогут использовать от 27 до 30 самолетов, которые должны были выполнять рейсы в период новогодних праздников, указали в ассоциации. Ассоциация отметила, что авиакомпании предоставили все нужные для этого документы.

Ассоциация назвала сложившуюся ситуацию критической и попросила Юрчика принять меры, чтобы избежать массового срыва перелетов.В объединение входят авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Сибирь», «Ямал», Nordwind Airlines и другие крупные российские авиаперевозчики.