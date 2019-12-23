Глава "Боинга" Мюйленбург уволен после 34 лет успешной карьеры

Совет директоров американской компании "Боинг" уволил исполнительного директора Дэнниса Мюйленбурга – после продолжавшегося один год тщательного разбирательства и приостановки производства самолётов, сообщает Reuters. Кризис был вызван двумя – за полгода – авиакатастрофами лайнеров "Боинг-737 MАКС".



Увольнение главы компании произошло в то время, когда крупнейший мировой авиастроитель пытается заново сертифицировать свой наиболее продаваемый лайнер. После гибели двух самолётов со всеми пассажирами и членами экипажей корпорация "Боинг" стремится восстановить доверие к себе со стороны путешественников, авиакомпаний и акционеров.

С марта 2019 года, после второй катастрофы, акции подешевели более чем на 20 процентов. Теперь они подросли на 2 процента и котируются по 335 долларов за штуку.



С 13 января 2020 года председатель совета директоров Дэйв Калхун примет на себя обязанности исполнительного директора и президента компании.



Прекращение полётов лайнеров "Боинг-737 МАКС" стало крупнейшим кризисом за 34 года работы Дэнниса Мюленбурга в авиастроительной корпорации. В 1985 году он начинал здесь в качестве интерна и прошёл по карьерной лестнице через различные подразделения, достигнув высшей позиции в 2015 году.