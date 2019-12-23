Журналистка "Базы" была избита, предположительно, сотрудником ФСБ

Журналистка издания Baza Анна Никитина обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в связи с её избиением во время обыска в квартире матери Евгения Манюрова, устроившего стрельбу в центре Москвы по сотрудникам ФСБ.

Поздним вечером 19 декабря, после того как Манюров был уже ликвидирован, Никитина поехала по адресу, где проживает мать стрелка, и попросила её об интервью. Во время беседы в квартиру пришли сотрудники правоохранительных органов, которые собирались провести обыск. Увидев там журналистку, они обыскали и её, найдя у Никитиной в кармане записку с именем. После этого они стали требовать объяснить, что эта бумажка означает. Во время допроса, по словам журналистки, один из сотрудников ударил её по лицу. Всего Никитину продержали в квартире около пяти часов.

Как рассказал на своей странице в фейсбуке главный редактор "Базы" Никита Могутин, таинственная бумажка попала в карман Никитиной после игры с коллегами по работе в "Тайного Санту". "Мы дарим друг другу подарки, а кому именно – узнаём, вытаскивая вот такие записочки", – пояснил Могутин.

После обыска в квартире матери Евгения Манюрова врачи зафиксировали у Никитиной скол зуба и травмы лица. Имя человека, который нанёс ей удар, журналистка не знает, но предполагает – как и главный редактор "Базы", – что он является сотрудником ФСБ.