Журналистка "Базы" была избита, предположительно, сотрудником ФСБ

Журналистка издания Baza Анна Никитина обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в связи с её избиением во время обыска в квартире матери Евгения Манюрова, устроившего стрельбу в центре Москвы по сотрудникам ФСБ.
Поздним вечером 19 декабря, после того как Манюров был уже ликвидирован, Никитина поехала по адресу, где проживает мать стрелка, и попросила её об интервью. Во время беседы в квартиру пришли сотрудники правоохранительных органов, которые собирались провести обыск. Увидев там журналистку, они обыскали и её, найдя у Никитиной в кармане записку с именем. После этого они стали требовать объяснить, что эта бумажка означает. Во время допроса, по словам журналистки, один из сотрудников ударил её по лицу. Всего Никитину продержали в квартире около пяти часов.
Как рассказал на своей странице в фейсбуке главный редактор "Базы" Никита Могутин, таинственная бумажка попала в карман Никитиной после игры с коллегами по работе в "Тайного Санту". "Мы дарим друг другу подарки, а кому именно – узнаём, вытаскивая вот такие записочки", – пояснил Могутин.
После обыска в квартире матери Евгения Манюрова врачи зафиксировали у Никитиной скол зуба и травмы лица. Имя человека, который нанёс ей удар, журналистка не знает, но предполагает – как и главный редактор "Базы", – что он является сотрудником ФСБ.
- 19 декабря возле здания Федеральной службы безопасности в Москве произошла перестрелка. Двое сотрудников ФСБ были убиты, ещё четверо пострадали. Ранения также получил один гражданский. Нападавший был убит.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и назвал имя стрелявшего – это 39-летний Евгений Манюров из Подольска. При обыске в его квартире было найдено гладкоствольное и нарезное оружие.
- Мотив преступления пока неясен. В Кремле назвали стрельбу по сотрудникам ФСБ, которую открыл Манюров, "проявлением безумия".
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