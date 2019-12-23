Россия готова предоставить следствию данные о гибели рейса MH17

Россия готова предоставить имеющиеся у нее данные о катастрофе малайзийского "Боинга" на востоке Украины для нового судебного слушания в Нидерландах. Такое заявление сделал в понедельник постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, отвечая на вопрос ТАСС. Корреспондент ТАСС попросил Чижова прокомментировать запрос МИД Нидерландов к России о сотрудничестве в расследовании причин, по которым воздушное пространство над восточной Украиной в день крушения "Боинга" не было закрыто.



Ранее правительство Нидерландов в лице главы МИД Стефа Блока, попросило Россию о сотрудничестве в расследовании.



Cамолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Большинство погибших – 196 человек – были гражданами Нидерландов.



После трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Совместная следственная группа для уголовного расследования катастрофы. В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года.