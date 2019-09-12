Дочь обменянного в Россию бывшего донбасского сепаратиста Владимира Цемаха заявила, что он готов сотрудничать со следствием по делу о крушении самолёта "Малайзийских авиалиний" над Украиной в 2014 году. Об этом она рассказала в интервью каналу "Настоящее Время". По утверждению Марии Левченко-Цемах, они с отцом вернулись в Донбасс.
В интервью она заявила, что они вернулись не в Снежное Донецкой области, где жил её отец до задержания украинскими спецслужбами. Предположительно, речь может идти о Харцызске, где жила она сама. Город не контролируется украинскими властями и находится под управлением поддерживаемых Россией сепаратистов.
Цемах – бывший начальник ПВО в подконтрольном сепаратистам городе Снежное. В 2019 году бывший участник вооружённых формирований так называемой "Донецкой народной республики" в результате специальной операции Службы безопасности Украины был похищен в Снежном и вывезен в Киев. В ходе операции погиб один украинский военный, утверждает издание "Цензор.нет".
В Киеве бывшего сепаратиста обвинили в создании террористической группы, пятого сентября суд в Киеве освободил его под обязательство о явке. После этого он был обменян украинскими властями в числе 35 заключённых и подозреваемых, выданных Москве в обмен на 35 удерживаемых на территории России украинцев. Перед обменом он был допрошен следователями Международной следственной группы по делу о крушении "Боинга", заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Накануне депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила в интервью немецкой медиакорпорации DW, что Цемах был переведён из свидетелей в подозреваемые по делу о крушении "Боинга". Официально международная следственная группа об этом не сообщала, нидерландская прокуратура не ответила на запрос журналистов корпорации.
- В июне прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России, среди которых бывший командующий силами сепаратистов Игорь Гиркин (Стрелков), и одного гражданина Украины, воевавших на стороне "ДНР". Следствие считает, что они несут ответственность за доставку зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, на подконтрольную сепаратистам территорию. Гиркин свою вину отрицает.
- Дочь Цемаха ранее настаивала, что он возглавил ПВО в Снежном уже после крушения "Боинга". Бывший лидер сепаратистов "ДНР" Александр Бородай заявил, что у них вообще не было отдельных войск ПВО.