Дочь обменянного в Россию бывшего донбасского сепаратиста Владимира Цемаха заявила, что он готов сотрудничать со следствием по делу о крушении самолёта "Малайзийских авиалиний" над Украиной в 2014 году. Об этом она рассказала в интервью каналу "Настоящее Время". По утверждению Марии Левченко-Цемах, они с отцом вернулись в Донбасс.

В интервью она заявила, что они вернулись не в Снежное Донецкой области, где жил её отец до задержания украинскими спецслужбами. Предположительно, речь может идти о Харцызске, где жила она сама. Город не контролируется украинскими властями и находится под управлением поддерживаемых Россией сепаратистов.

Цемах – бывший начальник ПВО в подконтрольном сепаратистам городе Снежное. В 2019 году бывший участник вооружённых формирований так называемой "Донецкой народной республики" в результате специальной операции Службы безопасности Украины был похищен в Снежном и вывезен в Киев. В ходе операции погиб один украинский военный, утверждает издание "Цензор.нет".

В Киеве бывшего сепаратиста обвинили в создании террористической группы, пятого сентября суд в Киеве освободил его под обязательство о явке. После этого он был обменян украинскими властями в числе 35 заключённых и подозреваемых, выданных Москве в обмен на 35 удерживаемых на территории России украинцев. Перед обменом он был допрошен следователями Международной следственной группы по делу о крушении "Боинга", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила в интервью немецкой медиакорпорации DW, что Цемах был переведён из свидетелей в подозреваемые по делу о крушении "Боинга". Официально международная следственная группа об этом не сообщала, нидерландская прокуратура не ответила на запрос журналистов корпорации.