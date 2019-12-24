Киев и сепаратисты договорились об обмене пленными до конца года

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины договорились об обмене удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Об этом в понедельник вечером сообщил офис президента Украины. Эту информацию подтвердили и в ОБСЕ.

Переговоры проходили в режиме видеоконференции.

Представитель Украины по гуманитарным вопросам в контактной группе Валерия Лутковская назвала достигнутую договоренность "огромным счастьем" и выразила надежду, что Киев сможет вернуть "тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену" у сепаратистов "ДНР" и "ЛНР". Представитель России на переговорах Борис Грызлов подтвердил согласование условий освобождения и обмена удерживаемых лиц в формате "всех установленных на всех установленных".

Об обмене пленными до конца 2019 года и прекращении огня в Донбассе договорились президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин в ходе встречи в так называемом нормандском формате 9 декабря в Париже.

Однако участникам заседания Контактной группы в Минске 18 декабря не удалось согласовать списки лиц для обмена. Переговоры между Украиной, Россией и пророссийскими сепаратистами об обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" зашли в тупик.

Источник, знакомый с ходом переговоров, тогда сообщил, что на данный момент точно известно примерно о 20-30 удерживаемых Россией и сепаратистами, и 60–70, находящихся в тюрьмах на Украине.

Последний обмен пленными между Киевом и "ДНР" и "ЛНР" состоялся в конце декабря 2017 года.

Последний обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в сентябре 2019 года. С каждой стороны было освобождено по 35 человек.