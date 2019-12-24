Суд отменил штраф за исполнение гимна на митинге в Архангельске

Архангельской областной суд 24 декабря отменил штраф для активистки Анны Вешкурцевой, которая исполняла гимн на акции протеста против строительства полигона на станции Шиес. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на адвоката Алексея Куроптева.

Суд посчитал, что во время рассмотрения дела были допущены нарушения. Соломбальский районный суд Архангельска не мог рассматривать это дело, так как оно не было в его подсудности. Саму активистку не уведомили должным образом о дате и месте рассмотрения дела.

Вешкурцева 22 сентября проводила митинг, во время которого она пела гимн России. Судья посчитала, что активистка нарушила официальный порядок использования гимна и оштрафовал ее на 2 тысячи рублей за исполнение гимна во время протестной акции, а не на торжественном мероприятии.

В поселке Шиес Архангельской области московские власти строят мусорный полигон, куда будут свозить отходы из Москвы. Против строительства полигона выступают местные жители, активисты и экологи. Больше года они проводят многочисленные акции и митинги с одной целью - чтобы московские власти отказались от строительства полигона в поселке Шиес.