Суд в Москве заочно назначил 2,5 года колонии Дмитрию Бученкову

Замоскворецкий районный суд Москвы во вторник заочно приговорил Дмитрия Бученкова к двум с половиной годам лишения свободы. Его обвинили в насилии над полицейскими во время акции оппозиции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.

Вынося приговор, суд учёл срок, который Бученков уже провёл под арестом, и в результате отменил меру пресечения, также постановив прекратить розыск, пишет "Медиазона".

Бученкова на суде не было – в 2017 году он уехал из России и получил политическое убежище в Литве. Судья зачитывал приговор пустому "аквариуму". Интересы обвиняемого отстаивала его адвокат Светлана Сидоркина. После вынесения приговора она заявила, что её подзащитный при желании может вернуться в Россию.

Прокуратура запросила для Дмитрия Бученкова 8 лет лишения свободы. Обвинения предъявлены по статьям о применении насилия к представителю власти и участии в массовых беспорядках. По версии следствия, активист избил сотрудников полиции, распылил в их сторону газовый баллончик и переворачивал биотуалеты.

Суд сегодня счёл возможным назначить Бученкову более мягкое наказание по статье о массовых беспорядках, но при этом не стал снимать арест с имущества активиста.