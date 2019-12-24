Суд в Москве заочно назначил 2,5 года колонии Дмитрию Бученкову

Замоскворецкий районный суд Москвы во вторник заочно приговорил Дмитрия Бученкова к двум с половиной годам лишения свободы. Его обвинили в насилии над полицейскими во время акции оппозиции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.
Вынося приговор, суд учёл срок, который Бученков уже провёл под арестом, и в результате отменил меру пресечения, также постановив прекратить розыск, пишет "Медиазона".
Бученкова на суде не было – в 2017 году он уехал из России и получил политическое убежище в Литве. Судья зачитывал приговор пустому "аквариуму". Интересы обвиняемого отстаивала его адвокат Светлана Сидоркина. После вынесения приговора она заявила, что её подзащитный при желании может вернуться в Россию.
Прокуратура запросила для Дмитрия Бученкова 8 лет лишения свободы. Обвинения предъявлены по статьям о применении насилия к представителю власти и участии в массовых беспорядках. По версии следствия, активист избил сотрудников полиции, распылил в их сторону газовый баллончик и переворачивал биотуалеты.
Суд сегодня счёл возможным назначить Бученкову более мягкое наказание по статье о массовых беспорядках, но при этом не стал снимать арест с имущества активиста.
- Анархиста Дмитрия Бученкова задержали в декабре 2015 года – спустя более чем три года после митинга на Болотной. Обвиняемого поместили под домашний арест. Бученкову грозило наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
- В качестве доказательства вины анархиста следствие показало фото и видео, на которых якобы он запечатлён. Сам Бученков доказывал, что 6 мая 2012 года его вообще не было в Москве, а на кадрах, предоставленных следствием, – совсем другой человек.
- В ноябре 2017 года Бученков не пришёл на очередное заседание по своему уголовному делу. Позднее он сообщил, что покинул Россию, поскольку не сомневался в том, что его дело носит политический характер и обвинительный приговор по нему неизбежен. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Бученкова заочно, а рассмотрение дела было приостановлено и возобновилось только в октябре этого года.
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