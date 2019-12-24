Доценту СПбГУ Соколову, обвиняемому в убийстве, продлили арест

Басманный суд Москвы продлил до 9 апреля 2020 года арест доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Судебное заседание прошло без участия Соколова, так как он проходит психолого-психиатрическую экспертизу в центре имени Сербского.

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло 7 ноября в квартире Соколова. Доцента СПбГУ задержали утром 9 ноября, обнаружив его в реке Мойке вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в квартире Соколова были найдены другие фрагменты тела убитой. Преподаватель признался в совершении преступления, однако заявил, что Ещенко, с которой он сожительствовал, сама спровоцировала его на насилие.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению ведомства проверить информацию о других возможных преступлениях Олега Соколова. До этого его обвиняли в насилии над ещё одной девушкой, потоплении судна, хранении оружия и провоцировании драки на лекции.