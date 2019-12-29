После империи. Вадим Штепа – о федеральных округах

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В декабре опубликован довольно любопытный текст сотрудников Российской академии наук, вызвавший неоднозначные комментарии в прессе. Группа ученых под руководством Виктора Суслова, одного из руководителей Сибирского отделения РАН, смоделировала гипотетическую ситуацию распада России на федеральные округа, по той же схеме, по которой в свое время распался СССР. Такие расчеты Виктор Суслов со своим коллегой Александром Гранбергом проводили еще в конце 1980-х годов, исследуя экономические диспропорции советских союзных республик. Тогда, по их данным, "Россия прямо и косвенно обеспечивала более половины (точнее, до двух третей) целевого показателя (потребления населения и части государственных расходов) Украины, Белоруссии, Прибалтики".

И вот Россия стала независимым государством, а межрегиональные экономические диспропорции воспроизвелись на новом историческом этапе. Но только, что интересно, – в обратном порядке. Если РСФСР в составе СССР была "центральной" республикой и фактически "снабжала" все остальные, то роль сегодняшнего "центра" прямо противоположна.

Финансовые ресурсы искусственно стягиваются в федеральный центр со всей страны

Ученые берут за основу нынешние федеральные округа и показывают, что главными донорами федерального бюджета являются Северо-Западный и Сибирский, в то время как "самым злостным "паразитом" на теле России является Центральный федеральный округ. Его вклады в целевые показатели всех федеральных округов оказались отрицательными, причем результатом его "взаимодействия" с Северо-Западным округом является сокращение целевого показателя последнего почти на одну четверть", – утверждает Виктор Суслов. По его мнению, "сложившаяся ситуация – следствие непропорционально и несправедливо больших доходов, получаемых прежде всего в Москве. Финансовые ресурсы искусственно стягиваются в федеральный центр со всей страны".

Получается, что постсоветская Россия гораздо более напоминает классическую империю, чем СССР, распад которого праздновали именно как "победу над империей". Выходит, сегодня мы наблюдаем типично имперскую ситуацию: столичная "метрополия" живет за счет ограбляемых "колоний". Офисы "Газпрома" и "Роснефти" находятся в Москве и платят налоги в московский бюджет, хотя свои ресурсы они черпают на севере и в Сибири.

Стоит обратить внимание на некорректность сопоставления бывших союзных республик с нынешними федеральными округами. Если первые даже по советской Конституции имели право на свободный выход из СССР, то у вторых совершенно иной статус. Кстати, российской Конституцией эти федеральные округа даже не предусмотрены. Они были созданы новоизбранным в 2000 году президентом Путиным на основе конфигурации в стране военных округов, и главной их целью ставился контроль Кремля над свободно избиравшимися в тот момент губернаторами.

Даже когда губернаторы в 2004 году стали напрямую назначаться президентом, эти округа все равно сохранились как дополнительный этаж для "федеральной" номенклатуры. Их руководители (полномочные представители президента) вовсе не обязаны иметь какое-то отношение к округу, за которым им поручено надзирать. Показательно, что нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов успел побывать полпредом в Центральном (2012–2017) и в Северо-Западном (2017–2018) округах. Словом, федеральные округа вовсе не являются политическими субъектами, каковыми были союзные республики в СССР, особенно после провозглашения ими суверенитета и свободных выборов своей власти. Общенародные выборы руководства федеральных округов не предусмотрены в принципе, да и звучало бы это абсурдно: кого избираем? Полномочного представителя президента?

Поэтому затеянное академиками сопоставление экономического потенциала округов в случае их гипотетической суверенизации выглядит несколько странным. Кому из этих кремлевских назначенцев (а полпреды входят в состав администрации президента) придет в голову идея о суверенитете? Это скорее сюжет политической фантастики…

Суслов и сам скептически относится к перспективам лозунга "Хватит кормить Москву!". По его убеждению, "всё-таки очень сильны культурно-исторические основы единства России". Учёный поясняет: академическое исследование его группы предпринято в надежде на то, что центральные власти осознают "необходимость решительных шагов в сторону реального федерализма". Однако реальный федерализм всё-таки начинается с реально существующих и перечисленных в Конституции субъектов Федерации. А точнее – с обретения ими реальной политической субъектности, что возможно только в условиях действительно свободных выборов в регионах. Так, как и происходит в настоящих федерациях, вроде США и ФРГ.

В этом случае федеральные округа могут действительно обрести новый смысл – межрегиональной координации, а не кремлевского надзора. Но пока вся политика Кремля сводится к непрерывному "укреплению вертикали" (из недавнего – это, например, создание "муниципальных округов", ликвидирующих местное самоуправление), академические надежды на федерализм так и останутся "гипотетическими".

Вадим Штепа – главный редактор журнала "Регион.Эксперт"

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