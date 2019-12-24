Дело журналистки Светланы Прокопьевой вернули на доследование 

Уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма, вернули на доследование. Об этом редакции Север.Реалии сообщила сама Прокопьева. Срок доследования исчисляется с 24 декабря.
"Обвинительное заключение не утвердил заместитель прокурора. Следственный комитет оспорил это решение, но прокурор и с этим не согласился. Оспаривать дальше СК уже не стал", – рассказала Прокопьева.
Журналистка также добавила, что, скорее всего, по делу будет назначена новая экспертиза. По её мнению, это и послужило поводом для возврата на доследование, выводы предыдущей экспертизы были противоречивыми.
"Как я поняла, в направлении на доследование будет написано о том что противоречивые выводы экспертизы следователь нужна ещё одна экспертиза", – заявила Светлана Прокопьева.
Ранее сообщалось, что следствие взломало телефон журналистки, который был изъят во время обыска. На нем стоял простой четырехзначный пароль и были установлены мессенджеры и соцсети для оперативного общения с редакцией.
Светлана Прокопьева смогла рассказать о следствии по ее делу после того, как Псковский городской суд признал незаконной подписку о неразглашении, которую взял с нее следователь. Например, она рассказала о двух тайных свидетелях в уголовном деле. По словам одного из них, сотрудники "Эхо Москвы в Пскове" сговорились давать показания, что они не видели никакого оправдания терроризма в словах журналистки.
Второй тайный свидетель рассказал следователю, что Прокопьева не любит власть, потому что "работала с "Яблоком", помогала Навальному, говорила, что должны быть массовые митинги".
- Светлана Прокопьева – автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. Прокопьева стала лауреатом стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" за 2018 год, учреждённой Русской службой Радио Свобода.
- Уголовное дело об оправдании терроризма завели на Светлану Прокопьеву в феврале 2019 года после того, как она в эфире "Эхе Москвы в Пскове" рассуждала о теракте в УФСБ по Архангельской области, где в октябре 2018 года устроил взрыв 17-летний Михаил Жлобицкий.
- Прокопьеву поддержали журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели в России и других странах. Союз журналистов Петербурга требует прекратить уголовное дело Прокопьевой. Союз заявил, что по их инициативе провели дополнительные экспертизы высказываний журналистки. Эксперты не нашли в словах Светланы Прокопьевой оправдания терроризма.
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