Дело журналистки Светланы Прокопьевой вернули на доследование 

Уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма, вернули на доследование. Об этом редакции Север.Реалии сообщила сама Прокопьева. Срок доследования исчисляется с 24 декабря.

"Обвинительное заключение не утвердил заместитель прокурора. Следственный комитет оспорил это решение, но прокурор и с этим не согласился. Оспаривать дальше СК уже не стал", – рассказала Прокопьева.

Журналистка также добавила, что, скорее всего, по делу будет назначена новая экспертиза. По её мнению, это и послужило поводом для возврата на доследование, выводы предыдущей экспертизы были противоречивыми.

"Как я поняла, в направлении на доследование будет написано о том что противоречивые выводы экспертизы следователь нужна ещё одна экспертиза", – заявила Светлана Прокопьева.

Ранее сообщалось, что следствие взломало телефон журналистки, который был изъят во время обыска. На нем стоял простой четырехзначный пароль и были установлены мессенджеры и соцсети для оперативного общения с редакцией.

Светлана Прокопьева смогла рассказать о следствии по ее делу после того, как Псковский городской суд признал незаконной подписку о неразглашении, которую взял с нее следователь. Например, она рассказала о двух тайных свидетелях в уголовном деле. По словам одного из них, сотрудники "Эхо Москвы в Пскове" сговорились давать показания, что они не видели никакого оправдания терроризма в словах журналистки.

Второй тайный свидетель рассказал следователю, что Прокопьева не любит власть, потому что "работала с "Яблоком", помогала Навальному, говорила, что должны быть массовые митинги".