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"Северный поток-2": Россия ищет замену швейцарской компании

Плавающие экскаваторы готовят грунт для укладки труб. Снимок сделан в мае 2018 года

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Объединенная судостроительная корпорация готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2". Такое заявление сделал президент корпорации Алексей Рахманов. Несколькими днями, ранее под давлением новых американских санкций против России, швейцарская компания Allseas отказалась от дальнейшего участия в прокладке газопровода.

Германия, Любмим, 26 марта 2019 года – строительная площадка газопровода "Северный поток – 2"
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Алексей Рахманов в интервью телеканалу "Россия-24" сказал, что Объединённой строительной корпорации понадобится около двух лет для проектирования российского трубоукладчика и ещё около четырёх лет – на постройку этого специального судна.

Представитель проектной компании сообщил, что по двум ниткам "Северного потока – 2" осталось уложить 160 километров труб.

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