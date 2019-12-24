Объединенная судостроительная корпорация готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2". Такое заявление сделал президент корпорации Алексей Рахманов. Несколькими днями, ранее под давлением новых американских санкций против России, швейцарская компания Allseas отказалась от дальнейшего участия в прокладке газопровода.

Алексей Рахманов в интервью телеканалу "Россия-24" сказал, что Объединённой строительной корпорации понадобится около двух лет для проектирования российского трубоукладчика и ещё около четырёх лет – на постройку этого специального судна.

Представитель проектной компании сообщил, что по двум ниткам "Северного потока – 2" осталось уложить 160 километров труб.