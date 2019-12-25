В Красноярском крае при посадке опрокинулся вертолёт Ми-8

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Байкит в Красноярском крае. Пострадали три человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МЧС.

На борту вертолета авиакомпании "КрасАвиа" находились 29 человек.

По информации ТАСС, причиной аварии стало попадание вертолета в снежный вихрь. Вертолёт упал при взлёте и опрокинулся на бок. Пострадавшие – два пассажира и командир воздушного судна – госпитализированы. По словам источника "Интерфакса", число раненых может увеличиться.