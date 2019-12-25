Националист Дацик арестован за попытку уплыть на лодке в Эстонию

Суд города Сланцы в Ленинградской области арестовал неоднократно судимого националиста Вячеслава Дацика по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы. Позавчера активиста и его знакомого задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию.

Супруга Дацика утверждала, что националист хотел показать дорогу по замерзшей Нарве знакомому по имени Дмитрий, которому понадобилось "срочно перебраться через границу". Когда выяснилось, что река не заледенела, двое решили плыть на лодке, которую якобы прибило к эстонской стороне из-за сломанного весла.

В 2007 году Вячеслава Дацика задержали за нападение на салон связи, признали невменяемым, а позднее отправили в психиатрическую больницу в Ленинградской области. В 2010 году он сбежал оттуда на лодке в Норвегию, но был выдворен обратно в Россию

18 мая 2016 года Дацик, ворвался в бордель и заставил его работниц и посетителей пройти по городу обнаженными до отдела полиции. Он также напал на предпринимательницу, остановившуюся в одном из отелей Петербурга. В 2018 году он был приговорён к 3,5 годам колонии строгого режима, но освобождён в феврале этого года в связи с истечением срока давности.