В Пулкове на 5 лет вводится режим открытого неба для полётов в Европу

В Санкт-Петербурге, в аэропорту Пулково с 1 января начнёт действовать режим открытого неба. Его введут на 5 лет. Об этом сообщает министерство транспорта России. Ведомство утвердило перечень из 30 стран, который в будущем может быть расширен.

Режим открытого неба предполагает, что любые иностранные авиакомпании смогут летать из Пулкова независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Сейчас иностранные авиакомпании могут летать в Россию только из стран своей регистрации. Это правило считается главной причиной, по которой на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры.

Ряд европейских авиакомпаний уже заявили о готовности к таким полётам. Среди них – венгерская Wizz Air, ирландская Ryanair, британская EasyJet, испанская Volotea, латвийская Air Baltic и молдавская FlyOne. Пока они готовы совершать рейсы в Россию из 22 европейских стран.

В Министерстве транспорта России считают, что режим открытого неба повысит транспортную доступность и положительно отразится на социально-экономическом развитии Петербурга и области. По оценке управляющей компании Пулкова, три крупнейших европейских лоукостера – Ryanair, EasyJet и Wizz Air – добавят петербургскому аэропорту к 2025 году почти шесть миллионов пассажиров, писали "Ведомости".

Российские авиаперевозчики просили Минтранс значительно ограничить режим открытого неба и разрешить иностранным авиакомпаниям летать только в города, которые расположены не ближе 200 километров от тех, куда из Пулкова летают российские авиакомпании. В противном случае, по их словам, они не справятся с конкуренцией на единственно прибыльных зарубежных маршрутах.