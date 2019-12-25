В Южно-Сахалинске на Свидетелей Иеговы завели два уголовных дела

В Южно-Сахалинске в декабре заведены два уголовных делах в отношении последователей Свидетелей Иеговы – Александра Козлитина и Евгения Елина. Об этом сообщается на сайте "Свидетели Иеговы в России".

Елина подозревают в "организации деятельности экстремистской организации", Козлитина – в "вовлечении жителей в деятельность экстремистской организации".

Первые обыски у сахалинских верующих прошли 20 январяэ того года в Южно-Сахалинске, Невельске и поселке Ноглики. 25 февраля под видом "обследования помещений" были проведены обыски у двух жительниц на Курильских островах. 17 октября сотрудники центра "Э" обыскали три жилища верующих в Холмске и Чехове, а 24 октября — два дома в Невельске, отмечает издание.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".