Суд оштрафовал обвиняемую в оправдании терроризма на ₽350 тыс.

Второй Западный окружной военный суд 25 декабря приговорил жительницу Карелии Екатерину Муранову к штрафу в 350 тысяч рублей по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает сайт Север.Реалии.

Защитник Мурановой Роберт Осян сообщил, что приговор будет обжалован.

Екатерину Муранову из города Медвежьегорска обвиняли в оправдании терроризма из-за записи в социальной сети "ВКонтакте". По версии следствия, осенью 2018 года она оставила комментарий под постом о взрыве 31 октября в здании УФСБ в Архангельске, который совершил 17-летний анархист Михаил Жлобицкий. Сам молодой человек погиб, пострадали три сотрудника правоохранительных органов. Показания против Мурановой дали студенты Российской правовой академии. Они сделали это по просьбе следователя.

Прокурор запрашивал для Мурановой 500 тысяч рублей штрафа и запрет на деятельность в интернете в течение 2,5 лет. Защита просила признать Муранову невиновной.

Во вторник уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой, которую также обвиняют в оправдании терроризма из-за её высказываний о взрыве в здании ФСБ в Архангельске, вернули на доследование.