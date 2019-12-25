"Проект": "Новую газету" контролирует близкий к Кремлю бизнесмен

Один из основателей компании Yota, долларовый миллионер Сергей Адоньев, который является партнёром главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, спонсирует "Новую газету" и финансировал президентскую кампанию Ксении Собчак, следует из расследования, опубликованного изданием "Проект".

Целями этой поддержки, по данным "Проекта", являются "создание иллюзии политической свободы и свободы слова в стране", а заодно возможность контролировать деятельность редакции. В расследовании отмечается, что компания Yota стала базой для создания в России мобильного интернета четвертого поколения благодаря лично Владимиру Путину и Сергею Чемезову.

Расследование "Проекта" основано на беседах с бывшими сотрудниками "Новой газеты", бывшими бизнес-партнерами Адоньева и Чемезова, а также неназванными высокопоставленными чиновниками Кремля. Согласно собранной информации, сооснователь Yota стал финансировать "Новую газету" на рубеже 2014–2015 годов, когда у издания возникли финансовые проблемы, в редакции начались невыплаты зарплат, а главный редактор Дмитрий Муратов даже допускал отказ от выпуска печатной версии издания.

При этом источники "Проекта" в самой газете не сомневаются, что за ее финансированием стоит лично Сергей Чемезов, возможно получивший на это разрешение от Путина. По их словам, выпуск острых статей, касающихся Чемезова, его семьи и бизнеса, требует предварительного согласования с инвестором. В 2019 году два таких материала, написанные журналистами "Новой газеты", опубликованы в ней не были, а вышли в "Медузе". Комментируя это, Дмитрий Муратов заявил "Проекту", что расследования не вышли не из-за цензуры, а из-за "нарушения договоренностей" и "дедлайна" редактором, и что если бы не это, "Новая газета" их бы опубликовала.

"Проект" также отмечает, что за время прихода в "Новую газету" новых инвесторов в ней появились две публикации, в выгодном свете освещавшие работу компаний Чемезова и государственной компании "Русгидро". Автором тех статей значился Алексей Баринов, однако сотрудника с таким именем не смог вспомнить ни один опрошенный "Проектом" журналист издания. Дмитрий Муратов, отвечая на вопросы авторов расследования, заявил, что "не склонен отчитываться о старых публикациях и повседневной работе". Он опроверг информацию о том, что "Чемезов, его сотрудники или структуры Ростеха финансируют газету" и влияют на контент. При этом Муратов признал, что СМИ "получает благотворительные взносы от Адоньева", назвав его "надежным партнером и товарищем", но добавив, что у того нет акций газеты.

Ещё одним "либеральным" СМИ, которое финансируется и контролируется близкими к Чемезову бизнесменами, "Проект" называет телеканал RTVI. В расследовании, в частности, упоминаются директор Ростеха по особым поручениям Василий Бровко и гендиректор одной из "дочек" Ростеха Кирилл Ганин.

Отмечается также, что весной 2019 года исполнительным директором RTVI стала Татьяна Дружняева, которая до этого работала в компании Тины Канделаки "Апостол-медиа", подрядчике Ростеха. Кроме того, она перезапускала Севастопольскую телерадиокомпанию перед выборами губернатором города Дмитрия Овсянникова, которого называют ставленником Чемезова.

После прихода Дружняевой на RTVI редакции объявили о сокращении новостного эфира в пользу развлекательного, поручили чаще репостить телеграм-канал Тины Канделаки и публиковать её в рубрике "Мнения". А в апреле Дружняева по поручению некоего акционера приказала редакции выпустить текст о налоговой реформе, предложенной первым вице-премьером Антоном Силуановым. От журналистов потребовали подчеркнуть "позитивные итоги работы министерства". Такой материал, отмечается в расследовании "Проекта", действительно ​вышел.

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров, так же как и руководитель "Новой газеты" Дмитрий Муратов, опроверг какое-либо участие в деятельности редакции и влиянии на контент людей Чемезова. При этом он подтвердил, что неоднократно встречался с Василием Бровко, но всего лишь советовался с ним "для понимания политических моментов".

Наконец, в расследовании "Проекта" сказано, что партнёр Чемезова Сергей Адоньев в 2018 году финансировал президентскую предвыборную кампанию Ксении Собчак, которую Алексей Навальный, не допущенный до выборов, называл "спойлером Кремля".

Журналисты также отмечают, что на просьбу об интервью с Сергеем Чемезовым относительно фактов, изложенных в расследовании, в пресс-службе Ростеха ответили отказом.