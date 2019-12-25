Уходящее телевидение

Почему "ящик" про который все поголовно говорят что это "отстой", "мы его не смотрим", "мы давно его выбросили", тем не менее продолжает формировать идеологические воззрения россиян? Сможет ли телевидение удержаться на позициях "властителя дум" в наступающем году? Если вы все-таки иногда его включаете - то на чем и зачем? В гостях редактор издания "The Insider"​ Николай Руденский и журналист МК Александр Мельман. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.