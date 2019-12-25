В Белоруссии возобновили дело об исчезновении экс-главы МВД

Следственный комитет Белоруссии возобновил дело об исчезновении в 1999 году бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко. Поводом послужило интервью бывшего бойца Специального отряда быстрого реагирования Юрия Гаравского изданию Deutsche Welle.

Гаравский рассказал, что в конце 90-х годов лично участвовал в похищениях и убийствах политических оппонентов президента Александра Лукашенко. По словам Гаравского, Захаренко задержали по дороге домой, убили на военном полигоне, а тело потом сожгли в крематории Северного кладбища Минска.

Также Гаравский сообщил об убийстве бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Следствие по их исчезновению пока не возобновляли.

Официально Захаренко считается в Белоруссии пропавшим без вести. Однако несколько лет назад расследование по делу было прекращено. Белорусские власти заявили, что бывшего министра якобы видели в Германии. Семья Захаренко и власти ФРГ опровергли позицию Минска.

Президент Белоруссии накануне назвал заявления Гаравского "вбросом", однако поручил спецслужбам проверить информацию и вызвать Гаравского на допрос.

Бывший командир белорусского СОБРа Дмитрий Павличенко обвинил Гаравского во лжи. По словам Пвличенко, Гаравский служил по контракту во внутренних войсках. Но на момент исчезновения оппозиционеров в 1999 году отбывал тюремный срок за вымогательство.

Сейчас Гаравский ожидает политического убежища в одной из стран Евросоюза.