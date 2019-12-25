Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное дело за проезд первого поезда из России в аннексированный Крым по мосту через Керченский пролив. Дело возбуждено по статье о незаконном пересечении государственной границы Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконного запуска железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", – отмечается в сообщении.

Поезд "Таврия" стал первым пассажирским поездом, проехавшим по мосту через Керченский пролив. Поезд следовал по новому маршруту в объезд территории Украины и прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга утром 25 декабря.

23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение в аннексированный Крым. Он проехал в кабине рельсового автобуса по мосту через Керченский пролив.