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Украина возбудила дело за проезд российского поезда по Крымскому мосту

Российский пассажирский поезд на Крымском мосту, 25 декабря 2019

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Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное дело за проезд первого поезда из России в аннексированный Крым по мосту через Керченский пролив. Дело возбуждено по статье о незаконном пересечении государственной границы Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконного запуска железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", – отмечается в сообщении.

Поезд "Таврия" стал первым пассажирским поездом, проехавшим по мосту через Керченский пролив. Поезд следовал по новому маршруту в объезд территории Украины и прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга утром 25 декабря.

Рельсовый автобус перед заездом на мост через Керченский пролив
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Путин открыл ж/д сообщение с аннексированным Крымом

23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение в аннексированный Крым. Он проехал в кабине рельсового автобуса по мосту через Керченский пролив.

  • Крымский мост соединяет Крым с российским Краснодарским краем. Строительство переправы, стоимостью почти 230 миллиардов рублей, началось в феврале 2016 года. Движение автомобилей по ней запустили весной прошлого года – также с участием Путина.
  • Киев и страны Запада осуждают аннексию Крыма и называют открытие моста на полуостров из России нарушением суверенитета Украины. Москва считает присоединение Крыма восстановлением исторической справедливости.

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