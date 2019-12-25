Глава ВТБ впервые прокомментировал расследование Навального

Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором утверждалось, что его связывают личные отношения с телеведущей телеканала "Россия 1" Наилёй Аскер-заде. По данным ФБК, именно за счёт Костина ведущая может позволить себе пользоваться элитной недвижимостью, яхтой за 62 миллиона долларов и частным самолётом.

Костин сначала сказал, что собирается "предпринять какие-то действия", но затем исправился, заявив, что "работа Навального – оболгать, бросить грязь и на этом нажить свой капитал", и помогать главе ФБК в этом он не хочет. "Я это не буду больше комментировать", – резюмировал Костин.

Расследование ФБК о связи Костина и Аскер-заде вышло 2 декабря. На сегодняшний момент на ютьюб-канале Алексея Навального его посмотрели почти 5 с половиной миллионов человек.