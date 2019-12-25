В Перми полиция приостановила уголовное дело о незаконной вырубке леса, открытое после экспедиции "Мемориала". Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Дело было приостановлено 11 декабря из-за окончания срока предварительного следствия и невозможности "установить лицо, причастное к совершению незаконной рубки лесных насаждений". Поиском подозреваемых будут заниматься оперативные сотрудники полиции.

Уголовное дело было возбуждено в августе из-за экспедиции правозащитников в поселке Галяшор Пермского края. Сотрудники и волонтёры "Мемориала" собирались благоустроить заброшенное кладбище, где захоронены репрессированные поляки и литовцы. Полиция обвинила участников экспедиции в вырубке леса. После этого обыски прошли в офисе местного отделения правозащитной организации и у его главы Роберта Латыпова.