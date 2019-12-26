Власти задумались об отмене подоходного налога для бедных

В правительстве обсуждают отмену НДФЛ для бедных и повышение ставки для остальных. Чиновники предлагают ввести для всех налогоплательщиков вычет в размере до 1,5 прожиточных минимумов. Это будет стоить региональным бюджетам 1–1,5 триллиона рублей, а общую ставку НДФЛ для компенсации хотя бы части потерь придется повысить как минимум до 16%, пишут "Ведомости".

Совещания о введении вычета НДФЛ для малоимущих проходили у главы администрации президента Антона Вайно и в правительстве. Идея, по словам одного из собеседников издания, заключается в том, чтобы продемонстрировать борьбу за социальную справедливость. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу "пока нет ни позиции, ни решений".

Повышение ставки компенсирует часть потерь, но не все — для этого пришлось бы поднимать ставку в два-три раза. Сторонники реформы рассчитывают, что она поможет сократить бедность и увеличить спрос в экономике за счет роста доходов.

Всего россияне за 11 месяцев 2019 года заплатили 3,7 триллиона рублей НДФЛ. Отмена налогов для малоимущих коснулась бы 12,7% населения или 18,6 миллиона человек.

Богатые люди не заметят льготы, а бедных угнетает не НДФЛ, а рост цен и повышение НДС — мера только создаст видимость борьбы с бедностью, отмечает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Введение налогового вычета может ускорить рост экономики, но не больше, чем на 1 процентный пункт ВВП, сказал "Ведомостям" главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. От реформы могут выиграть те, кто получает зарплату в конверте, замечает один из чиновников: работодатели начнут занижать официальную зарплату до прожиточного минимума.