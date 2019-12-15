Путин расширил эксперимент по сбору налога с самозанятых на 19 регионов

Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по взиманию налога с доходов самозанятых на 19 регионов страны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

До этого эксперимент с налоговым режимом для самозанятых действовал в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Он был введён в прошлом году сроком на 10 лет.

С 1 января 2020 года он вводится в большинстве областей страны – в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Сахалинской и Челябинской, в Санкт-Петербурге, в Красноярском крае и Пермском крае, Ханты-Мансийском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в республике Башкортостан.



Налоговые ставки для самозанятых составят 4% от доходов, полученных от физических лиц, и 6% – от юридических.

Ранее вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство поставило задачу до конца года включить в эксперимент все субъекты Российской Федерации. Однако как видно из указа Путина, к нему пока не подключены республики Северного Кавказа и ряд других областей.

Силуанов также отмечал, что с началом эксперимента более 260 тысяч самозанятых официально зарегистрировались в качестве предпринимателей.

Закон о налоге для самозанятых был подписан Путиным в ноябре прошлого года. Согласно документу, переход на новый налоговый режим в течение 10 лет будет добровольным и касаться только тех, чей доход не превышает двух миллионов четырехсот тысяч рублей в год.

Отмечалось, что в России около 20 миллионов человек получают доход от той или иной деятельности, с которой не платят налоги.



