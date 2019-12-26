Покупатели не хотят брать "Суперджеты" без гарантии "Ростеха"

Поставки самолётов "Сухой Суперджет 100" "Аэрофлоту" затягиваются из-за того, что покупатели не хотят брать лайнеры без гарантий "Ростеха". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Ранее госкорпорация обещала через 12 лет выкупить самолеты за 40 процентов цены новых.

По информации собеседников газеты, необходима гарантия остаточной стоимости именно "Ростеха", так как гарантия производителя -"Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) - никому не нужна из-за его тяжелого финансового положения.

В 2018 году "Аэрофлот" подписал контракт с ГСС о поставке ста «Суперджетов». Сейчас это единственный заказ на российский самолет. Приобретать самолеты должны лизинговые компании госбанков с последующей передачей судов авиакомпании. Как говорят собеседники "Ведомостей", без гарантии остаточной стоимости банки отказываются финансировать покупку.

Ранее стало известно, что закупкой 100 новых самолетов "Сухой Суперджет 100" для "Аэрофлота" займется государственная корпорация ВЭБ.РФ. Для приобретения самолетов ей понадобится почти четыре миллиарда долларов, а срок лизинга составит 12 лет.