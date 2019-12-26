Семерым обвиняемым по делу "Сети" грозит от 6 до 18 лет тюрьмы

В Пензенском областном суде, где слушается дело так называемого террористического сообщества "Сеть", прокуратура потребовала для семерых обвиняемых от 6 до 18 лет лишения свободы.

Для Дмитрия Пчелицнева и Ильи Шакурского, которых следствие считает организаторами сообщества, гособвинитель запросил 18 и 16 лет колонии строгого режима соответственно.

Остальных обвиняемых следствие считает участниками сообщества. По соответствующей статье уголовного кодекса прокуратура просит приговорить Антона Чернова к 14 годам колонии, Максима Иванкина и Максима Кулькова – к десяти, Василия Куксова – к девяти, Армана Сагынбаева – к шести годам.

На судебном заседании, которое прошло в четверг, прокурор заявил, что утверждения обвиняемых о даче признательных показаний под пытками недостоверны, поэтому для вынесения приговора за основу нужно брать их первые показания.