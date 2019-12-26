Семерым обвиняемым по делу "Сети" грозит от 6 до 18 лет тюрьмы

В Пензенском областном суде, где слушается дело так называемого террористического сообщества "Сеть", прокуратура потребовала для семерых обвиняемых от 6 до 18 лет лишения свободы.
Для Дмитрия Пчелицнева и Ильи Шакурского, которых следствие считает организаторами сообщества, гособвинитель запросил 18 и 16 лет колонии строгого режима соответственно.
Остальных обвиняемых следствие считает участниками сообщества. По соответствующей статье уголовного кодекса прокуратура просит приговорить Антона Чернова к 14 годам колонии, Максима Иванкина и Максима Кулькова – к десяти, Василия Куксова – к девяти, Армана Сагынбаева – к шести годам.
На судебном заседании, которое прошло в четверг, прокурор заявил, что утверждения обвиняемых о даче признательных показаний под пытками недостоверны, поэтому для вынесения приговора за основу нужно брать их первые показания.
- Уголовное дело о террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из которых – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.
- Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками током, а также о том, что оперативники подбросили им оружие. У одного из обвиняемых, Игоря Шишкина, врачи диагностировали перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины, а посетившие Шишкина в СИЗО члены Общественной наблюдательной комиссии зафиксировали на его теле многочисленные следы, похожие на ожоги от электрических проводов. Позже Шишкин подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, дал показания против других обвиняемых и получил 3,5 года лишения свободы.
- Следственный комитет отказался возбуждать уголовные дела о пытках в отношении обвиняемых по делу "Сети", не найдя в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного. В частности, по мнению СК, Виктора Филинкова били электрошокером законно, а следы на теле Ильи Капустина якобы остались не от пыток током, а от укусов клопов.
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