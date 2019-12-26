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Трех экс-полицейских осудили по делу об изнасиловании коллеги

Бывший начальник РОВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев (в центре)

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Кировский районный суд Уфы приговорил троих бывших руководителей местной полиции к реальным срокам заключения по делу о групповом изнасиловании, передает РИА Новости. Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет каждый. Подсудимых уволили из МВД сразу после обвинений в изнасиловании. Дознавательницу, заявившую на них, также уволили из органов внутренних дел.

23-летняя дознавательница рассказала, что 29 октября 2018 года в отделе МВД по Уфимскому району ее изнасиловали руководители местных подразделений полиции: Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. Неофициально сообщалось, что потерпевшая — дочь замруководителя Росгвардии по Башкирии.

Полицейские выпивали в одном из кабинетов и пригласили к себе девушку под предлогом работы. Источник РИА Новости утверждал, что девушка пришла к полицейским с подругой, которая проходила по делу свидетелем.

Обвиняемые виновными себя не признали. При этом следствие заявляло, что экспертизы выявили следы изнасилования.
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