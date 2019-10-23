Приглашение на казнь. Эфир в 18:05

Недавнее жестокое убийство 11-летней девочки в Саратове вновь вызвало в России разговоры о возвращении смертной казни, а в аккаунте Госдумы в сети ВКонтакте появился соответствующий опрос. Согласно социологическим данным, большинство населения поддерживает смертную казнь. Насколько реально в России снятие моратория на смертную казнь, кому выгодны подобные дискуссии, и как это резонирует с новой волной политических репрессий?

В студии Радио Свобода - Алексей Федяров, глава юридического департамента фонда «Русь Сидящая», и Александр Черкасов, председатель совета Правозащитного центра «Мемориал». Эфир в 18:05.