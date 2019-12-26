СМИ установили личности напавших на протестующих в Екатеринбурге

"Новая газета" и екатеринбургское онлайн-издание "Е1" установили личности 19 человек, которые принимали участие в разгоне акции протеста против строительства храма в городском сквере Екатеринбурга.

В совместном расследовании СМИ говорится, что это - профессиональные спортсмены, и что некоторые из них до этого участвовали в переделе похоронного бизнеса в городе Сысерть с поджогами автомобилей и павильонов конкурентов.

Среди тех, кто избивал протестующих - президент Академии единоборств Иван Штырков, боец ММА Александр Этвиш, сотрудники частного охранного предприятия РМК, бывший тренер спортивного клуба "Патриот" Игорь Черноскутов. Последний во время разгона протеста в сквере распылил в толпу перцовый баллончик и толкнул полицейского, но ни его, ни остальных участников нападения на протестующих не привлекли ни к уголовной, ни к административной ответственности.

Для противников строительства храма столкновения обернулись пятью уголовными делами. По двум из них уже вынесены приговоры: пенсионер Вадим Панкратов оштрафован на 20 тысяч рублей, а 31-летний Станислав Мельниченко приговорён к шести месяцам исправительных работ. Ещё в трёх уголовных делах, среди которых - дело об организации массовых беспорядков, пока нет конкретных обвиняемых.