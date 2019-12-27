Лениниана. Владимир Голышев - о настроениях Путина

"Товарищ Путин, вы – большой учёный!" Гениальный романс Юза Алешковского, 60 лет спустя, звучит всё так же свежо и терпко. Достаточно заменить фамилию. Прежний вождь знал толк в языкознании, нынешний - в истории. На итоговой пресс-конференции он это в очередной раз убедительно доказал.

"Границы определялись совершенно произвольно и далеко не всегда обоснованно. На Украину, например, Донбасс передали. Под каким предлогом: повышение процента пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Это бред какой-то". Нет, это не декабрь 2019-го. Это фрагмент выступления Владимира Путина на форуме Общероссийского народного фронта январе 2016 года. Так президент объяснил свою нервную реакцию на выступление главы Курчатовского института несколькими днями ранее: на заседании Совета по науке и образованию тот имел наглость процитировать пастернаковское "Он управлял теченьем мыслей. И только потому страной".



"Управлять течением мысли - это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. – возмутился тогда Путин, - В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее - заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом". Слесарь-интеллигент с средним образованием Виктор Полесов из "12 стульев", если бы ему посчастливилось стать президентом Российской Федерации, мог бы сказать: "Кто так советские союзы создаёт?! Уйди, отсюда! Уйди, чтоб я тебя не видел!"

Своей откровенной сталинофилии Путин не считает нужным стесняться

Конечно, никакого "здания, которое называется Россия" после двух революций и Гражданской войны не было. Новое государство, построенное, как союз равноправных республик, а не очередная "тюрьма народов", прошло через страшные испытания и умерло своей смертью "при нотариусе и враче", оставив богатое наследство. И "хороший" Сталин, которого Путин любит противопоставлять "плохому" Ленину, государственное устройство СССР менять не стал, хотя после 1945 года мог себе позволить любой каприз. С другой стороны, целый букет империй (Российская, Австро-Венгерская, Османская, Британская) распался, хотя их устройство вполне соответствовало высоким путинским идеалам. Об этой прописной истине, в частности, напомнил Сергей Кургинян. Но, несмотря на глухой ропот даже самых преданных историков и экспертов, Путин продолжает гнуть свою и без того кривую линию. Более того, по сравнению с 2016-м годом, его "личная неприязнь к потерпевшему" резко усилилась: "Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории - господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были. Вот он - придумал… И теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал!"

"Старик", который через 13 лет после свой смерти "напридумывал" Бутовский полигон – это уже что-то чрезвычайное. Особенно на фоне откровенной сталинофилии, которой Путин не считает нужным стесняться. Чем же вызвано резкое обострение его недуга? Думаю, ответ содержится в закрытом исследовании близкой к Кремлю группы социологов под руководством Сергея Белановского, материалы которого просочились в открытую печать в мае этого года.

Не секрет, что традиционные соцопросы не даютпредставления о точных настроениях общества. Респонденты часто отказываются отвечать на поставленные им вопросы, или говорят то, что от них хотят слышать. Чтобы понять, чем на самом деле живёт общество, нужна кропотливая работа в фокус-группах: граждан нужно расположить к себе, разговорить, вызвать их на откровенность. Именно такие исследования, а не результаты очередного опроса ВЦИОМ, влияют на принятие решений и путинское настроение.

Весной 2019-го социологи ему настроение испортили. Группа Белановского опросила жителей Москвы, Екатеринбурга, Владивостока, Магадана, Калининграда, Якутска Красноярска, и повсюду зафиксировала тревожные для Кремля тенденции: россияне перестали "гордиться Крымом", недовольны бюджетной и социальной политикой. "Знаете, кого они больше всего сейчас ценят? Ленина! – сообщает социолог Анастасия Никольская, работавшая "в поле". - А на вопрос почему, отвечают, что он сумел сломать систему. Он сумел воодушевить массы. Но среди сегодняшних оппозиционеров они не видят нового Ленина". А теперь представьте отчёт об этом исследовании на президентском столе. С путинских уст непроизвольно слетает: "Ленин был скорее не государственным деятелем, а революционером. Россия была строго централизованным государством…"

Владимир Голышев – публицист и драматург

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