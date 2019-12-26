Пресненский районный суд Москвы арестовал по подозрению в убийствах троих человек, предположительно входивших в преступную группировку, передаёт РБК. По данным РИА "Новости" и "Московского комсомольца", — двое из троих арестованных — бывшие служащие элитного отряда спецназа ФСБ "Альфа" (сейчас — управление "А" Центра специальных назначений спецслужбы.

По версии следствия, один из арестованных создал в Москве организованную группу, совершившую в 2008 году убийство бизнесмена и его водителя. В 2012 году они убили ещё одного человека.

По данным "Московского комсомольца", в 2008 году ветеран "Альфы", задолжавший 27 миллионов рублей, убил с сообщниками своего кредитора, забив до смерти его и его водителя. В 2012 году они убили сотрудника фирмы-экспортёра алмазов, узнав, что у него при себе крупная сумма наличных.

По предъявленным статьям обвиняемым грозит заключение вплоть до пожизненного.