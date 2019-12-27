Рисунок спецназовца, оставленный после обыска в ФБК, продан на аукционе

Рисунок сотрудника спецназа Федеральной службы судебных приставов, оставленный в офисе Фонда борьбы с коррупцией после вчерашнего обыска, продан на аукционе в фейсбуке. Его организовал бывший глава штаба Алексея Навального Леонид Волков.

Картинка, на которой черным маркером изображен спецназовец и написано "С Новым годом!", он назвал "Порыв чувств". "Лирические чувства доступны всем. Особенно, когда ты скучаешь и стоишь в виде мебели. И из души рвётся протест против того, чем тебя заставили заниматься", — написал Волков.

По итогам аукциона, который проходил до полуночи 27 декабря, рисунок достался Алексею Беляеву, который согласился заплатить за него 50 тысяч рублей.

Средства, вырученные от продажи рисунка, по словам Волкова, пойдут на восстановление техники, изъятой у сотрудников ФБК в ходе обыска. "Пару ноутбуков отбили!", - написал он в своем телеграм-канале.

Спецназ Федеральной службы судебных приставов и сотрудники полиции пришли в московский офис ФБК в четверг. Бойцы в масках и шлемах выломали дверь и заклеили камеры видеонаблюдения.

Обыск был связан с уголовным делом об отказе удалить из блога Навального фильм ФБК "Он вам не Димон" про возможную коррупцию в окружении премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В ходе обыска, по словам Волкова, были изъяты "17 ноутбуков, все сервера, коммутаторы, камеры, свет".