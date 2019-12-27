Депутаты парламента Черногории в ночь на пятницу проголосовали за принятие закона о религиозных общинах. Принятие законопроекта, ставящего под угрозу имущество Сербской православной церкви в стране, сопровождалось массовыми протестами и задержанием депутатов оппозиционной фракции в парламенте.

Документ, официально названный "Законом о свободе вероисповедания", предусматривает возвращения в собственность государства объектов и земель религиозных общин, если они не принадлежали им до 1 декабря 1918 года. В этот день Черногория вошла в Королевство сербов, хорватов и словенцев, объединившись за неделю до этого с Сербией.

Сербская православная церковь считает, что закон направлен против неё. Религиозная община опасается изъятия у неё храмов и монастырей в Черногории и называет закон дискриминационным. В правительстве это отрицают. Однако ранее президент страны Мило Джуканович неоднократно высказывался за создание отдельной, черногорской церкви, по примеру Православной церкви Украины. Он говорил, что будет добиваться автокефалии (церковной независимости) для непризнанной мировым православием Черногорской православной церкви. Эта религиозная община объявила о своей независимости в 1993 году, раньше, чем разделились Сербия и Черногория.

Принятие закона сопровождалось массовыми протестами по всей стране. В крупных городах республики, включая столицу Подгорицу и туристические Будву, Бар и Херцег-Нови вечером 26 декабря прошли многочисленные акции сторонников Сербской церкви. Они блокировали дороги и туристические объекты и пытались прорваться в здание парламента. Среди участников акций было и духовенство.

В ходе голосования полиция задержала около 20 оппозиционных депутатов. В ходе обсуждения законопроекта в здании парламента был распылён слезоточивый газ. Полиция задержала, по разным данным от 18 до 22 депутатов оппозиционного "Демократического фронта". В отсутствии оппозиции законопроект был принят единогласным решением 45 депутатов правящей коалиции.