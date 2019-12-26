РПЦ разорвала общение с патриархом Александрийской православной церкви Феодором II и отказалась поминать его в ходе службы. Такое решение принято в четверг на заседании Синода в Москве, сообщил в своём телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда. Приходы русской церкви в Африке будут переданы под управление патриарха Кирилла.

В ноябре Феодор II, возглавляющий Александрийскую церковь, объявил о признании независимой от Московского патриархата Православной церкви Украины. Он сам помянул предстоятеля украинской церкви Епифания (Думенко) в ходе службы, видеозапись литургии была выложена в фейсбуке.

В декабре 2018 года на Украине объединились в Православную церковь Украины несколько непризнанных мировым православием украинских церквей. Её признала Константинопольская православная церковь, в 2019 года в Стамбуле её глава подписал томос о церковной независимости ПЦУ. Позднее ПЦУ признала Элладская православная церковь. Против это категорически выступает Русская православная церковь. Там считают, что Украина – каноническая территория Украинской православной церкви, обладающей автономией в составе РПЦ.

В РПЦ называют признание ПЦУ расколом в мировом православии. Московский патриархат прекратил молитвенное общение с Константинопольской и Элладской церквями. При этом в Москве заявили, что считают, что Александрийская церковь ПЦУ не признала, и что это личное решение Феодора II. Эту точку зрения объяснили тем, что решение не выносилось на заседании Синода Александрийской церкви. Москва планируют сохранить общение с иерархами, не поддержавшими своего патриарха.