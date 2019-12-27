Союз комитетов солдатских матерей просит обследовать Шаведдинова

Союз комитетов солдатских матерей просит провести медицинское обследование сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, которого на этой неделе принудительно забрали в армию.

Глава организации Валентина Мельникова направила в Минобороны обращение с просьбой поместить Шаведдинова в госпиталь Северного флота или госпиталь имени Бурденко. Согласно документам, которые Мельникова получила от ФБК, у сотрудника фонда есть заболевание, с которым в армию не призывают, сообщает "Интерфакс".

Военные сомневаются в подлинности заключения врача, а Мельникова считает, что выписка "нормальная", и выдана в известном учреждении. Если у военкомата есть сомнения, Шаведдинова надо положить на обследование, считает глава союза комитетов солдатских матерей.

Накануне Валентина Мельникова сравнила отправку сотрудника ФБК в армию с похищением, и заявила, что это "такая уголовщина со стороны военкомата". Она запросила из ФБК медицинские документы Шаведдинова и пообещала написать военному прокурору Москвы с просьбой провести проверку.

В начале этой недели менеджера проектов ФБК Руслана Шаведдинова увезли из дома полицейские, которые выломали дверь и провели обыски у него в квартире. Вскоре выяснилось, что Шаведдинова принудительно увезли для прохождения срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области, куда адвокаты попасть не смогут. ФБК подал заявление о похищении своего сотрудника.

О незаконности действий властей заявили как в ФБК, так и в правозащитной организации "Гражданин и армия". Её координатор Сергей Кривенко предположил, что это был "спецзаказ".

В московском военном комиссариате, в свою очередь, утверждают, что призыв Шаведдинова на службу и его отправка в воинскую часть проведены в соответствии с законом.