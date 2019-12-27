Фонд младшей дочери президента России Владимира Путина Катерины Тихоновой "Иннопрактика" приобрёл контрольный пакет в компании, разрабатывающей систему учёта успеваемости школьников и студентов. Об этом пишет издание "Открытые медиа".

Компания "Иннотех" была зарегистрирована 24 сентября, а уже через три месяца 51 процент долей в ней получила "Иннопрактика". Еще 49 процентов – у зарегистрированной в Москве компании "Веб-Мост", которая занимается созданием электронных журналов успеваемости.