Фонд младшей дочери президента России Владимира Путина Катерины Тихоновой "Иннопрактика" приобрёл контрольный пакет в компании, разрабатывающей систему учёта успеваемости школьников и студентов. Об этом пишет издание "Открытые медиа".
Компания "Иннотех" была зарегистрирована 24 сентября, а уже через три месяца 51 процент долей в ней получила "Иннопрактика". Еще 49 процентов – у зарегистрированной в Москве компании "Веб-Мост", которая занимается созданием электронных журналов успеваемости.
- "Иннопрактика" – торговая марка фонда "Национальное интеллектуальное развитие", учреждённого в 2012 году самой Тихоновой, Иваном Климовым – тёзкой её партнера по акробатическому рок-н-роллу, Натальей и Павлом Поповыми. Сейчас учредителем фонда значится МГУ. В декабре стало известно, что Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний.
- Путин не комментирует своё родство с Тихоновой.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.