Китай осуществил очередной космический запуск

Китай осуществил первый после неудачи 2017 года запуск мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (в переводе с китайского — "Великий поход"). За стартом ракеты с космодрома на острове Хайнань в Южно-китайском море следили тысячи местных жителей. Запуск транслировался в интернете.

В Китае надеются, что новый запуск послужит быстрому развитию национальной космической программы и, в частности, программы межпланетных перелётов. Официальные китайского космического агентства заявили, что в этом полёте будут испытываться ключевые технологии в интересах будущих миссий.



Пекин планирует запуск в следующем году зонда к Марсу и в 2022 году начало создания обитаемой космической станции на околоземной орбите. В ноябре этого года китайские специалисты сообщили о завершении испытаний марсианского посадочного модуля.

Первый китайский астронавт совершил орбитальный полёт вокруг Земли в 2003 году, через 40 лет после Советского Союза и США. В последнее время правительство Китая вложило огромные средства в развитие космической индустрии, сообщает AFP.