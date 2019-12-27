"База" выпустила фильм о взрыве в Магнитогорске в декабре-2018

Издание "База" выпустило фильм о взрыве в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Журналисты продолжают настаивать, что в городе совершён теракт. Власти отрицают эту версию.

Взрыв в доме в Магнитогорске произошёл перед Новым годом, погибли 39 человек, на место вылетел президент России Владимир Путин, в городе были усилены меры безопасности. Основной версией случившегося власти назвали взрыв бытового газа.

В январе журналисты "Базы" выпускали расследование, в котором утверждалось, что в городе была совершена атака людей, причисляющих себя к радикальным исламистам, которые готовили целую серию нападений. Издание называет их имена — Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов. Двое из них незадолго до этого обратились к более традиционалистской версии ислама, рассказывали журналисты.

Тогда версию о теракте отрабатывало так же издания znak.com. 15 января в "Комсомольской правде" вышел текст обозревателя Ульяны Скойбеды, в котором также намекалось на то, что события в Магнитогорске были терактом. Ответственность за взрыв брала на себя террористическая организация "Исламское государство".